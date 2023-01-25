Алаудинов: деморализованный противник бежит с поля боя на Украине

Для ВСУ текущая ситуация по всей линии соприкосновения складывается очень неблагоприятная. Об этом сообщил командир спецназа "Ахмат", заместитель командующего 2-м армейским корпусом ЛНР Апты Алаудинов, пишет EADaily.

Военный отметил, что моральный дух украинской армии находится на крайне низком уровне. ВСУшников отправляют на фронт против их желания, практически силой, и они при первой возможности пытаются оттуда убежать.

Особенно хорошо это просматривается на угледарском направлении и в Артёмовске, заметил командир спецназа "Ахмат".

"Деморализация врага видна невооруженным глазом. Насильно заброшенные на фронт украинские бойцы не хотят воевать и рвутся назад. В частности, это происходит на угледарском направлении, где наше наступление успешно продолжается с флангов. Такая же ситуация и в Артемовске. Огромное количество безжалостно забрасываемой живой силы не помогает!", — отметил Алаудинов.

Помимо этого, командир "Ахмата" считает, что танки, которые Запад собирается передать Украине, никак не изменят ситуацию на поле боя, потому что, в частности, широкое применения этого вида вооружения невозможно до весны ввиду его технических особенностей.