Группа беспилотников-камикадзе "Герань-2" направляется в сторону Киева.

Группа беспилотников-камикадзе "Герань-2" направляется в сторону Киева.

Об этом сообщают военные корреспонденты издания "Русская Весна".

"Шахиды" летят в сторону Киева, жужжат у Днепропетровска и в Запорожье", — в частности, пишет портал.

В центральной части, на юге и востоке Незалежной ревёт сирена воздушной тревоги. Взрывы звучат в Днепропетровской, Запорожской и Харьковской областях.

Ранее бывший депутат Верховной Рады Украины Илья Кива отметил, что Незалежная будет стёрта с лица земли.