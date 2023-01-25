Группа беспилотников-камикадзе "Герань-2" направляется в сторону Киева.
Об этом сообщают военные корреспонденты издания "Русская Весна".
"Шахиды" летят в сторону Киева, жужжат у Днепропетровска и в Запорожье", — в частности, пишет портал.
В центральной части, на юге и востоке Незалежной ревёт сирена воздушной тревоги. Взрывы звучат в Днепропетровской, Запорожской и Харьковской областях.
Ранее бывший депутат Верховной Рады Украины Илья Кива отметил, что Незалежная будет стёрта с лица земли.
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Два украинских диверсанта, переодетые в форму российских военнослужащих, проникли на территорию России и пытались выбраться из прифронтовой полосы как можно скорее.