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Группа беспилотников-камикадзе "Герань-2" направляется в сторону Киева.

Силовые структуры

Группа беспилотников-камикадзе "Герань-2" направляется в сторону Киева.

Об этом сообщают военные корреспонденты издания "Русская Весна".

"Шахиды" летят в сторону Киева, жужжат у Днепропетровска и в Запорожье", — в частности, пишет портал.

В центральной части, на юге и востоке Незалежной ревёт сирена воздушной тревоги. Взрывы звучат в Днепропетровской, Запорожской и Харьковской областях.

Ранее бывший депутат Верховной Рады Украины Илья Кива отметил, что Незалежная будет стёрта с лица земли.

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Автор Дмитрий Плотников
Дмитрий Плотников — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Александр Артамонов
Александр Артамонов — военный обозреватель, редактор французской версии, ведущий обзоров «Контрольный выстрел» — на канале медиахолдинга «Правда.Ру» *
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