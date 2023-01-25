Пилот вертолёта Ка-52 ВКС РФ заявил, что "обмануть" британские ПЗРК Starstreak ВСУ можно с помощью маневрирования

Пилотам боевых вертолётов ВКС РФ приходится работать на предельно низких высотах. Это делается с целью избежания ударов со стороны переносных зенитных ракетных комплексов (ПЗРК) и британских Starstreak, которые стоят на вооружении армии Украины.

Лётчик Ка-52 "Аллигатор" поделился, что сейчас авиация работает с кабрирования (полёт вертолёта с набором высоты и задранным выше горизонта носом).

"Мы кабрируем, стреляем и отходим, мы практически не наблюдаем, что находится на земле, мы всё делаем быстро и внезапно. А там уже либо система сама распознаёт, либо после вылета нам говорят, что было противодействие, или могут ещё в воздухе сказать об этом", — поделился пилот с корреспондентами РИА Новости.

Основной опасностью являются ПЗРК противника, которые могут легко сбить вертолёты, работающие на малых высотах. Для борьбы с вражеским тепловым наведением работают специальная система и тепловые ловушки. Кроме того, очень помогает маневрирование, которое эффективно против ПЗРК Starstreak. По словам бойца, чем быстрее вертолёт уйдёт от контакта с противником, тем меньше вероятность попадания.