Руденко опубликовал видеокадры уничтожения вертолётом Ка-52 ВКС РФ внедорожника с командиром ВСУ

В Сети опубликовано видео, на котором российский вертолёт Ка-52 "Аллигатор" уничтожает внедорожник с бойцами ВСУ. Кадры разместил в Telegram-канале военный корреспондент Андрей Руденко.

На них демонстрируется нанесение ракетного удара по автомобилю, в котором, в частности, находился командир подразделения ВСУ. Руденко проинформировал, что до этого военнослужащие ВС РФ вели слежку за данной машиной.

Напоминаем, вертолёты Ка-52 наносят поражение по позициям ВСУ при помощи неуправляемых 80-миллиметровых авиационных ракет. Ранее командир ударной машины рассказал о пятисекундном манёвре, выполненном перед атакой позиций противника.