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Руденко опубликовал видеокадры уничтожения вертолётом Ка-52 ВКС РФ внедорожника с командиром ВСУ

Силовые структуры

В Сети опубликовано видео, на котором российский вертолёт Ка-52 "Аллигатор" уничтожает внедорожник с бойцами ВСУ. Кадры разместил в Telegram-канале военный корреспондент Андрей Руденко.

На них демонстрируется нанесение ракетного удара по автомобилю, в котором, в частности, находился командир подразделения ВСУ. Руденко проинформировал, что до этого военнослужащие ВС РФ вели слежку за данной машиной.

Напоминаем, вертолёты Ка-52 наносят поражение по позициям ВСУ при помощи неуправляемых 80-миллиметровых авиационных ракет. Ранее командир ударной машины рассказал о пятисекундном манёвре, выполненном перед атакой позиций противника.

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Автор Эльвира Махмутова
Эльвира Махмутова — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Александр Артамонов
Александр Артамонов — военный обозреватель, редактор французской версии, ведущий обзоров «Контрольный выстрел» — на канале медиахолдинга «Правда.Ру» *
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