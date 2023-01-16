В Сети опубликовано видео, на котором российский вертолёт Ка-52 "Аллигатор" уничтожает внедорожник с бойцами ВСУ. Кадры разместил в Telegram-канале военный корреспондент Андрей Руденко.
На них демонстрируется нанесение ракетного удара по автомобилю, в котором, в частности, находился командир подразделения ВСУ. Руденко проинформировал, что до этого военнослужащие ВС РФ вели слежку за данной машиной.
Напоминаем, вертолёты Ка-52 наносят поражение по позициям ВСУ при помощи неуправляемых 80-миллиметровых авиационных ракет. Ранее командир ударной машины рассказал о пятисекундном манёвре, выполненном перед атакой позиций противника.
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