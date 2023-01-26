Беспилотники "Шахид" ВС России наносят удары по объектам военной инфраструктуры ВСУ сразу в четырёх украинских городах. Атаке дронов подверглись Харьков, Херсон, Одесса и Днепропетровск.
Согласно информации Telegram-канала "Операция Z: Военкоры Русской Весны", в вышеперечисленных населённых пунктах уже заявили о пожарах, возникших в результате мощных взрывов.
ВСУ испытывают острый дефицит техники и боеприпасов. Несмотря на постоянную финансовую и военную поддержку западных партнёров, украинские военные не могут взять инициативу на передовой в свои руки.
Пленные бойцы украинской армии неоднократно отмечали, что их Генштаб не ценит солдат и не может разработать нормальную стратегию в рамках СВО.
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