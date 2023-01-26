RV: БПЛА-камикадзе «Шахид» ВС России атаковали военные объекты ВСУ на Украине, последовали взрывы

Беспилотники "Шахид" ВС России наносят удары по объектам военной инфраструктуры ВСУ сразу в четырёх украинских городах. Атаке дронов подверглись Харьков, Херсон, Одесса и Днепропетровск.

Согласно информации Telegram-канала "Операция Z: Военкоры Русской Весны", в вышеперечисленных населённых пунктах уже заявили о пожарах, возникших в результате мощных взрывов.

ВСУ испытывают острый дефицит техники и боеприпасов. Несмотря на постоянную финансовую и военную поддержку западных партнёров, украинские военные не могут взять инициативу на передовой в свои руки.

Пленные бойцы украинской армии неоднократно отмечали, что их Генштаб не ценит солдат и не может разработать нормальную стратегию в рамках СВО.