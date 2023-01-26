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Дандыкин: ВС РФ используют аккуратную тактику при нанесении ударов по военным объектам ВСУ

Силовые структуры

В тактике боевых действий армии России отсутствуют ковровые бомбардировки. Военный эксперт, капитан первого ранга в запасе Василий Дандыкин объяснил, почему ВС РФ предельно аккуратно наносят удары по объектам на Украине.

Дандыкин: ВС РФ используют аккуратную тактику при нанесении ударов по военным объектам ВСУ

"Надо учитывать то, что на украинских территориях, как подчёркивал президент России Владимир Путин, живёт братский народ. Именно поэтому было принято осознанное решение воздержаться от таких действий, как ковровые бомбардировки", — сказал он в беседе с изданием "Военное дело".

Эксперт признался, что при виде Донбасса, разрушенного ВСУ, хочется нанести ответный сокрушительный удар. Однако таких атак нет в тактике войск Вооружённых сил России.

Дандыкин подчеркнул, что те ракетные удары, которыми РФ уже поразила объекты инфраструктуры, показали высокую эффективность. Поэтому это будет практиковаться дальше.

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Автор Эльвира Махмутова
Эльвира Махмутова — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Александр Артамонов
Александр Артамонов — военный обозреватель, редактор французской версии, ведущий обзоров «Контрольный выстрел» — на канале медиахолдинга «Правда.Ру» *
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