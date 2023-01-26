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Мэр Кличко: в Днепровском районе Киева прогремели взрывы

Силовые структуры

Вооружённые силы России продолжают специальную военную операцию, нанося удары по объектам противника. В ночь на 26 января произошла массированная ракетная атака территории Украины. В Киеве ночью произошли взрывы, там работает противовоздушная оборона, о чём информировали СМИ.

Это подтвердил и мэр города Виталий Кличко. Он сообщил о взрывах в Днепровском районе столицы. Мэр призвал граждан оставаться в укрытиях. Над Киевом местами видны чёрные клубы дыма.

Напоминаем, что ВС РФ начали регулярно наносить удары по Украине после теракта на Крымском мосту. Армия России уничтожает объекты энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи.

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Автор Эльвира Махмутова
Эльвира Махмутова — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Александр Артамонов
Александр Артамонов — военный обозреватель, редактор французской версии, ведущий обзоров «Контрольный выстрел» — на канале медиахолдинга «Правда.Ру» *
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