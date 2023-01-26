Украина получит от США усовершенствованные M1A2 Abrams в экспортной комплектации. Эту информацию поздно вечером 26 января подтвердил официальный представитель Пентагона на брифинге для журналистов.
По его словам, позиция министра обороны США не изменилась. В Вашингтоне считают, что поставка танков необходима, а поддержание их в состоянии боевой готовности станет вызовом для Киева.
Как отметили в Пентагоне, заявления Москвы о поставках танков на Украину воспринимаются ими серьёзно. Однако, США не считают, что данные поставки приведут к эскалации конфликта.
Также в Пентагоне подтвердили, что у них пока нет необходимого количества танков для Украины.
Как писала ранее Правда. ру, полковник США Макгрегор заявил о "множестве проблем" у передаваемых Киеву танков Abrams М1.
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