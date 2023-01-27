Военкор Сладков: боевая инициатива в зоне СВО принадлежит российской армии

Российские войска сдерживают ВСУ и не дают поменять конфигурацию сил, создавая напряжение на разных участках. Об этом заявил военный корреспондент Александр Сладков.

Основные боевые действия идут в Донбассе. Российская армия уже начинает входить в Угледар и оттягивает силы противника на Кураховское направление, отметил военкор. Населённый пункт Курахово является мощным опорным пунктов украинской группировки, откуда наносятся удары по Донецку, подчеркнул Сладков.

"Одновременно мы начали терзать ВСУ, штурмуя Красногоровку и Новомихайловку, а это новые точки напряжения, которые мы создаём для украинской армии", — заявил он в своём Telegram-канале.

Авдеевка также является важным районом, поэтому противник попытается помешать ВС РФ взять город под контроль. По мнению Сладкова, в скором времени именно там будут ожесточённые бои.

"Вкус настоящей, большой победы мы попробуем позже. Всё к этому и идёт, никакие "Абрамсы" нам не помешают", — сделал вывод военкор.