Генерал США Маркс: ВСУ планируют перейти в наступление на Крым, Харьков и Донбасс

Украинские войска намерены начать наступательные действия в Донбассе, в Харьковской области и в Крыму. Об этом заявил генерал-майор США в отставке Джеймс Маркс. По его мнению, западные танки нужны Киеву для осуществления своего плана.

"Очевидно, что у украинцев есть возможность попытаться разделить силы на два направления. Но как только они это сделают, им придется нелегко, ведь нельзя делать всё и сразу. А значит, наступление на Крым будет очень тяжёлым", — отметил он в интервью телеканалу CNN.

Генерал подчеркнул, что рабочий визит главы Белого дома Джо Байдена в Польшу 24 февраля станет "психологическим сигналом" для Москвы.