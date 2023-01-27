Командир "Русского легиона" Фомченков: тревожит, что за ВСУ воюет половина Европы

Бойцы ВС РФ стойко отбивают попытки ВСУ атаковать по разным направлениям и не дают противнику даже шанса продвинуться, заявил командир "Русского Легиона" Сергей Фомченков.

По его словам, "тревожит" только то, что на стороне нацбатов уже воюет половина Европы.

"Попытки атак противника не прекращаются. Идут беспрерывно все эти месяцы. Но наши батальоны стойкие, бойцы опытные. Держатся. Тревожит больше всего то, что за ВСУ сейчас воюет уже половина Европы", — пояснил "Фомич" argumenti.ru.

По словам командира, в "подшефные" подразделения Легиона — "Барс" очень много желающих попасть добровольцем россиян. Бойцы считают свои батальоны братством и "все готовы воевать до победного конца".