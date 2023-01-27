Залужный отчитался перед США и НАТО о числе потерь ВСУ с начала СВО

Данные по потерям вооружённых сил Украины (ВСУ) интересуют западных кураторов Киева, которые уже в открытую демонстрирует, что украинский Генштаб перешёл в их полное подчинение.

По неофициальной информации, распространяемой в Сети, главком ВСУ Валерий Залужный отчитался перед Пентагоном и НАТО по текущим цифрам "выбытия", пишет "Военное обозрение".

Так, украинское командование заявляет о 232 тысячах погибших военных с начала спецоперации.

Количество убитых и раненых в ходе конфликта солдат ВСУ киевский режим тщательно скрывает или существенно занижает, отмечает автор статьи.

По его мнению, такая секретность имеет не только пропагандистские цели, а продиктована ещё и желанием не выплачивать семьям погибших огромные компенсации.

Но правду о том, что украинские военные массового гибнут на фронте, скрывать Киеву становится всё сложнее, заключает обозреватель издания.