Данные по потерям вооружённых сил Украины (ВСУ) интересуют западных кураторов Киева, которые уже в открытую демонстрирует, что украинский Генштаб перешёл в их полное подчинение.
По неофициальной информации, распространяемой в Сети, главком ВСУ Валерий Залужный отчитался перед Пентагоном и НАТО по текущим цифрам "выбытия", пишет "Военное обозрение".
Так, украинское командование заявляет о 232 тысячах погибших военных с начала спецоперации.
Количество убитых и раненых в ходе конфликта солдат ВСУ киевский режим тщательно скрывает или существенно занижает, отмечает автор статьи.
По его мнению, такая секретность имеет не только пропагандистские цели, а продиктована ещё и желанием не выплачивать семьям погибших огромные компенсации.
Но правду о том, что украинские военные массового гибнут на фронте, скрывать Киеву становится всё сложнее, заключает обозреватель издания.
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