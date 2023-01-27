Advance: решение ФРГ об отправке танков Leopard-2 Украине стало переломным моментом СВО

Принятое ФРГ решение о поставке танков Leopard-2 Украине стало переломным моментом в украинском конфликте.

После недолгих колебаний немецкий канцлер Олаф Шольц согласился поставить ВСУ 14 танков Leopard-2.

Хорватское издание Advance уверено, что на Шольца несомненно оказывалось сильное давление со стороны партнёров по НАТО. Однако самым главным во всей этой истории является то, что Германия продемонстрировала всему миру отсутствие сил и средств для сопротивления.

Журналисты Advance уверены, что отправка Киеву немецких танков — это один из важнейших моментов с начала боевых действий на Украине.

В своём материале они предполагают, что Европа и США решили нарастить интенсивность военной помощи киевскому режиму, осознав близость проигрыша Украины.