Гагин: Украина серьёзно проигрывает, поэтому танки Запада могут ей уже не понадобиться

Советник врио руководителя ДНР Ян Гагин выразил сомнение в том, что Вооружённым силам Украины (ВСУ) понадобится обещанная Западом тяжёлая техника, в том числе американские танки Abrams и немецкие Leopard.

В эфире "России 1" он отметил, что Киев несёт серьёзные потери. По его словам, каждый день погибает "чудовищное количество" украинских боевиков.

"Может, когда танки придут на Украину, уже некому будет их использовать, не будет той пехоты, которая должна будет идти за ними", — уточнил советник.

Как пояснил Гагин, за каждой группой западных танков должен следовать обоз с топливом и запчастями. Кроме того, он добавил, что тяжёлая техника НАТО является очень сложной в применении, ведь её необходимо ремонтировать почти после каждого боя.

Советник врио главы ДНР подчеркнул: российские танки Т-72 можно приводить в порядок даже под огнём, однако американским и немецким машинам нужны другие условия для ремонта.