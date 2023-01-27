Комбат Ходаковский: ВСУ попытались взять опорный пункт ВС РФ под Угледаром

Во время наступления на Павловку российские войска попытались взять под контроль дачный посёлок, преграждающий путь к Угледару. Сейчас манёвры ВС РФ нацелены на него, и именно там разыгрывается "основная драма". Об этом сообщил командир батальона "Восток" Александр Ходаковский.

На данный момент на Угледарском направлении идёт "возня с переменным успехом". Артиллерия и танки активно работают с обеих сторон, подчеркнул комбат.

"Сейчас это предместье Угледара — и есть то самое Куликово поле в борьбе за этот небольшой шахтный городишко", — написал комбат в своём Telegram-канале.

Сегодня ВСУ попытались взять опорный пункт российских войск, рассказал Ходаковский. Противник решил подойти из "тени", заблокировав солдат ВС РФ. Однако военнослужащие подали запрос к артиллеристам, после чего по периметру был нанесён мощный удар.

"Противнику пришлось несладко. Теперь уже их эфир, сканируемый нами, разразился просьбами о помощи в эвакуации раненых. Сейчас всё вроде притихло, но завтра начнётся сначала", — рассказал комбат.