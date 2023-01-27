ВСУ лишились огневого прикрытия в Угледаре из-за уничтожения гаубиц НАТО

В результате ударов России 21 и 23 января 15-я бригада ВСУ потеряла под Угледаром в районе населённого пункта Максимовка пять американских гаубиц М777 и три полевых орудия FH-70.

Военная техника хранилась в помещениях для выращивания скота, с территории которых украинские артиллеристы выходили на боевые позиции и вели огонь. Для транспортировки гаубиц использовались гражданские самосвалы и грузовики. Об этом сообщает Telegram-канал "Военная хроника".

Гаубицы М777 и FH-70 размещались около асфальтированных и грунтовых дорог с хорошим покрытием из-за плохой проходимости, в результате чего техника не маскировалась должным образом, отмечается в материале. Российские беспилотники "Орлан-10" и "Леер-2" обнаружили технику противника, затем самоходная артиллерийская установка "Гиацинт-С" нанесла удар по позициям украинской армии.

"Из-за уничтожения гаубиц НАТО калибра 155 мм огневого прикрытия в Угледаре лишились 68-я пехотная и 72-я механизированная бригады ВСУ", — сообщили военкоры.