ВС РФ продолжают наступать в ДНР, тесня украинских военных на артёмовском и угледарском направлении. Текущая ситуация позволит полностью освободить территорию ДНР в течение ближайших полутора месяцев.
Такой прогноз сделал командир спецназа "Ахмат" и заместитель командующего вторым армейским корпусом НМ ЛНР Апты Алаудинов.
Военный напомнил об огромных потерях, которые несёт отступающая украинская армия.
"Противник потихоньку начинает, очень сильно теряя в человеческом ресурсе, отступать назад", — сказал Алаудинов на канале "Россия 1".
Российские военные сжимают ВСУ со всех сторон, постепенно отвоёвывая метр за метром. Успеху наступательных действий немало способствует и смена тактики, при которой командование ВС РФ особое внимание уделяет использованию беспилотников и поражающих снарядов.
Присоединяйтесь к телеграм-каналу Правды.Ру с возможностью высказать ваше собственное мнение)
Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google,.
Польша проводит военные учения с целью наступления на территории Украины, РФ, Белоруссии.