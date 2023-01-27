Алаудинов спрогнозировал освобождение ДНР не позже, чем через полтора месяца

ВС РФ продолжают наступать в ДНР, тесня украинских военных на артёмовском и угледарском направлении. Текущая ситуация позволит полностью освободить территорию ДНР в течение ближайших полутора месяцев.

Такой прогноз сделал командир спецназа "Ахмат" и заместитель командующего вторым армейским корпусом НМ ЛНР Апты Алаудинов.

Военный напомнил об огромных потерях, которые несёт отступающая украинская армия.

"Противник потихоньку начинает, очень сильно теряя в человеческом ресурсе, отступать назад", — сказал Алаудинов на канале "Россия 1".

Российские военные сжимают ВСУ со всех сторон, постепенно отвоёвывая метр за метром. Успеху наступательных действий немало способствует и смена тактики, при которой командование ВС РФ особое внимание уделяет использованию беспилотников и поражающих снарядов.