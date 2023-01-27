Командир "Ахмата" Алаудинов: момент оперативного окружения Артёмовска близок

У украинской армии остался только один путь в Артёмовск, который "в большинстве своём" находится под контролем ВС РФ. В скором времени город будет полностью окружён. Об этом заявил командир специального отряда "Ахмат" Апты Алаудинов.

Он подчеркнул, что на данный момент группировка ВСУ в регионе пребывает "в агонии". Командование киевского режима перебрасывает дополнительные подразделения в Артёмовск, однако они несут потери уже на подступах к городу.

"Не очень им удаётся это сделать, потому что даже на подходах они уже начинают нести потери", — указал командир в эфире Первого канала.