Армия России продолжает уничтожать объекты ВСУ. В ночь на 28 января русские войска нанесли удары по оккупированным киевским режимом территориям Донецкой Народной Республики и Херсонской области.
Большое число взрывов произошло в городе Константиновка. Это говорит о приближении боевых действий к этому важному логистическому центру ВСУ.
Также ВС РФ поразили огнём места базирования военных ВСУ в Херсоне. Для нанесения ударов применялись высокоточные артиллерийские боеприпасы. Противник понёс потери в личном составе.
Напоминаем, что ВС РФ начали регулярно наносить удары по Украине после теракта на Крымском мосту.
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