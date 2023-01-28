В ночь на 28 января войска ВС РФ нанесли удары по военным объектам ВСУ в Константиновке и Херсоне

Армия России продолжает уничтожать объекты ВСУ. В ночь на 28 января русские войска нанесли удары по оккупированным киевским режимом территориям Донецкой Народной Республики и Херсонской области.

Большое число взрывов произошло в городе Константиновка. Это говорит о приближении боевых действий к этому важному логистическому центру ВСУ.

Также ВС РФ поразили огнём места базирования военных ВСУ в Херсоне. Для нанесения ударов применялись высокоточные артиллерийские боеприпасы. Противник понёс потери в личном составе.

Напоминаем, что ВС РФ начали регулярно наносить удары по Украине после теракта на Крымском мосту.