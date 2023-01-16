Союзные силы ВС РФ и НМ ДНР продолжают активные боевые действия специальной военной операции на Украине. Армия России наносит удары по критической важности ВСУ, препятствуя продвижению противника в Донбассе.
16 январе в оккупированном Херсоне прогремела серия взрывов. Об этом проинформировал Telegram-канал "Денацификация UA", ссылаясь на местные ресурсы.
Напоминаем, что ВС РФ начали регулярно наносить удары по Украине после теракта на Крымском мосту, уничтожая объекты энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи по всей стране.
Ранее Владимир Гундаров заявил об опасности для НАТО атомного подводного дрона "Посейдон" РФ .
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