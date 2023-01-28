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РВ: удар тактическим ядерным зарядом по группировке ВСУ в Запорожье становится всё более реальным

Силовые структуры

Поставка Киеву танков Leopard 2, также как и БМП Bradley и Marder, на вооружении которых имеются подкалиберные бронебойные снаряды с урановыми сердечниками, будет рассматриваться Россией как применение против неё грязно-ядерных бомб и может повлечь жёсткие ответные действия.

РВ: удар тактическим ядерным зарядом по группировке ВСУ в Запорожье становится всё более реальным

Очевидно, что это развяжет руки РФ для применения тактического ядерного оружия малой мощности, приводит мнение эксперта "Русская Весна".

Большинство военных аналитиков считают, что ответом в таком случае вполне мог бы быть удар тактическим ядерным боеприпасом по сорокатысячной группировке вооружённых сил Украины (ВСУ), которая формируется сейчас в районе Запорожья.

Это был бы хороший ход, который резко и качественно изменил бы всю ситуацию на украинском театре военных действий, учитывая тот факт, что именно западные танки будут усиливать данную группировку, чтобы прорвать оборону российских войск на Запорожском направлении и перерезать сухопутный коридор в Крым. Поэтому, конечно, в Минобороны РФ рассматривают такой вариант развития событий, объяснил обозреватель.

По его мнению, уничтожить эту группировку ВСУ тактическим ядерным зарядом не составит труда, тем более, что её местонахождение хорошо известно.

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Автор Максим Александров
Максим Александров — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Александр Артамонов
Александр Артамонов — военный обозреватель, редактор французской версии, ведущий обзоров «Контрольный выстрел» — на канале медиахолдинга «Правда.Ру» *
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