РВ: удар тактическим ядерным зарядом по группировке ВСУ в Запорожье становится всё более реальным

Поставка Киеву танков Leopard 2, также как и БМП Bradley и Marder, на вооружении которых имеются подкалиберные бронебойные снаряды с урановыми сердечниками, будет рассматриваться Россией как применение против неё грязно-ядерных бомб и может повлечь жёсткие ответные действия.

Очевидно, что это развяжет руки РФ для применения тактического ядерного оружия малой мощности, приводит мнение эксперта "Русская Весна".

Большинство военных аналитиков считают, что ответом в таком случае вполне мог бы быть удар тактическим ядерным боеприпасом по сорокатысячной группировке вооружённых сил Украины (ВСУ), которая формируется сейчас в районе Запорожья.

Это был бы хороший ход, который резко и качественно изменил бы всю ситуацию на украинском театре военных действий, учитывая тот факт, что именно западные танки будут усиливать данную группировку, чтобы прорвать оборону российских войск на Запорожском направлении и перерезать сухопутный коридор в Крым. Поэтому, конечно, в Минобороны РФ рассматривают такой вариант развития событий, объяснил обозреватель.

По его мнению, уничтожить эту группировку ВСУ тактическим ядерным зарядом не составит труда, тем более, что её местонахождение хорошо известно.