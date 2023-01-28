ВЗГЛЯД: Дандыкин заявил, что ВС РФ смогут уничтожить западные истребители до их применения ВСУ

Владимир Зеленский втягивает НАТО в прямое противостояние с Россией, требуя поставить западные самолёты и дальнобойные ракеты, заявил военный эксперт Василий Дандыкин.

Он считает такие просьбы Киева бессмысленными, так как вся территория Украины находится под контролем ВС РФ. По аэродромам отработают Су-35, Су-57 и другие истребители сразу же, как только истребители будут доставлены. Помимо этого, для управления западной авиатехникой необходим подготовленный экипаж, которого в ВСУ на данный момент нет.

"Мечта президента Украины Владимира Зеленского — это втянуть НАТО на полных оборотах — с участием Польши и Германии — в войну против России. Для них главное — как можно больше нанести нам урона. Но я надеюсь, что у Запада ещё есть здравомыслие, и они не пойдут на это", — сказал Дандыкин в беседе с газетой "Взгляд".

Желания Киева становятся всё более амбициозными. Эксперт уверен, что Запад рано или поздно перестанет помогать Украине, так как результата от её поставок нет.

"Всю эту тяжелую западную технику уничтожат наши военные противотанковыми управляемыми ракетами, им помогут танкисты, вертолётчики и лётчики на штурмовиках Су-25 — они знают все слабые места этих танков", — заключил Дандыкин.