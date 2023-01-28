País: Киев хочет получить от Запада 24 истребителя в рамках первой фазы новой помощи ВСУ

Спикер ВВС Украины Юрий Игнат заявил, что Украина хотела бы заиметь на вооружении 24 истребителя от стран Запада. Об этом пишет El País.

"Два батальона самолётов с 12 истребителями в каждом. Это новый пакет военной помощи, который украинская армия намерена заполучить от своих международных союзников. 24 истребителя — в идеале это должны быть американские F-16 — будут представлять собой лишь срочный первый этап в новой главе поставок вооружений в страну", — значится в статье.

Однако Киев также рассматривает французские Rafale и шведские Gripen. Но использовать самолёты ВСУ сразу не смогут, отмечает Игнат. Поставки истребителей вызовут логистические проблемы, а на обучение пилотов и команд по обслуживанию уйдёт порядка шести месяцев.