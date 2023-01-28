Спикер ВВС Украины Юрий Игнат заявил, что Украина хотела бы заиметь на вооружении 24 истребителя от стран Запада. Об этом пишет El País.
"Два батальона самолётов с 12 истребителями в каждом. Это новый пакет военной помощи, который украинская армия намерена заполучить от своих международных союзников. 24 истребителя — в идеале это должны быть американские F-16 — будут представлять собой лишь срочный первый этап в новой главе поставок вооружений в страну", — значится в статье.
Однако Киев также рассматривает французские Rafale и шведские Gripen. Но использовать самолёты ВСУ сразу не смогут, отмечает Игнат. Поставки истребителей вызовут логистические проблемы, а на обучение пилотов и команд по обслуживанию уйдёт порядка шести месяцев.
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