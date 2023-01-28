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Данилюк спрогнозировал новое наступление ВС РФ на Украине на следующей неделе

Силовые структуры

Член-корреспондент Британского королевского института оборонных исследований (RUSI) Александр Данилюк заявил о предстоящем большом наступлении российской армии в рамках спецоперации. Он считает, что оно может начаться уже на следующей неделе.

Данилюк спрогнозировал новое наступление ВС РФ на Украине на следующей неделе

"Россияне, однозначно, запланировали наступательные действия на февраль. Может быть даже на следующей неделе это начнется", — сообщил он в эфире Radio NV.

При проблемах с планирование наступательные действия могут быть перенесены на более поздний срок. Данилюк отметил, что подготовка к предстоящему бою будет тщательной. Он отметил, что Россия обладает численным преимуществом, которого не было в прошлом году.

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Автор Эльвира Махмутова
Эльвира Махмутова — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Александр Артамонов
Александр Артамонов — военный обозреватель, редактор французской версии, ведущий обзоров «Контрольный выстрел» — на канале медиахолдинга «Правда.Ру» *
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