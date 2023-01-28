Данилюк спрогнозировал новое наступление ВС РФ на Украине на следующей неделе

Член-корреспондент Британского королевского института оборонных исследований (RUSI) Александр Данилюк заявил о предстоящем большом наступлении российской армии в рамках спецоперации. Он считает, что оно может начаться уже на следующей неделе.

"Россияне, однозначно, запланировали наступательные действия на февраль. Может быть даже на следующей неделе это начнется", — сообщил он в эфире Radio NV.

При проблемах с планирование наступательные действия могут быть перенесены на более поздний срок. Данилюк отметил, что подготовка к предстоящему бою будет тщательной. Он отметил, что Россия обладает численным преимуществом, которого не было в прошлом году.