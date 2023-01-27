Ходаковский заявил о попытках ВСУ сопротивляться наступлению войск ВС РФ на Угледар

В Угледаре продолжаются ожесточённые бои. ВС РФ ведут штурм позиций Вооружённых сил Украины. Командир батальона "Восток" Александр Ходаковский проинформировал о текущей ситуации в городе.

Он заявил о попытках противника сопротивляться наступлению армии России. Тактика ВСУ строится на попытках отрезать наступающие русские передовые отряды контратаками.

"Пока тактика противника построена на том, чтобы отсекать наши передовые группы, вклинившиеся в его оборону максимально глубоко, артиллерийским огнём с периодическими контратаками", — написал комбат в своём Telegram-канале.

Ходаковский отметил, что действия ВСУ не являются интенсивными и представляют собой небольшие группы, которые пытаются отбить какую-либо из занятых российскими войсками позиций.

Ранее командир сообщал о сбитом под Угледаром самолёте.