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RT: на Запорожском направлении идёт наступление РФ, работают российские танкисты

Силовые структуры

На Запорожском фронте идёт наступление российских войск, работают танкисты РФ.

RT: на Запорожском направлении идёт наступление РФ, работают российские танкисты

Об этом сообщает корреспондент RT Илья Васюнин.

По словам российских бойцов, работы там немало: Вооружённые силы РФ идут вперёд — бойцам необходима поддержка огнём.

"За вчерашний день уничтожены два опорных пункта противника и один пикап с закрытых огневых позиций. Наблюдали четырёх боевиков в тепловизионный канал, отработали по ним. Они забежали в блиндаж. Нашли этот блиндаж и поразили его точным огнём", — цитирует корреспондент бойца с позывным Суетолог.

Ранее сообщалось, что российские войска при поддержке артиллеристов наступают под Горловкой.

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Автор Дмитрий Плотников
Дмитрий Плотников — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Александр Артамонов
Александр Артамонов — военный обозреватель, редактор французской версии, ведущий обзоров «Контрольный выстрел» — на канале медиахолдинга «Правда.Ру» *
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