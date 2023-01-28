На Запорожском фронте идёт наступление российских войск, работают танкисты РФ.
Об этом сообщает корреспондент RT Илья Васюнин.
По словам российских бойцов, работы там немало: Вооружённые силы РФ идут вперёд — бойцам необходима поддержка огнём.
"За вчерашний день уничтожены два опорных пункта противника и один пикап с закрытых огневых позиций. Наблюдали четырёх боевиков в тепловизионный канал, отработали по ним. Они забежали в блиндаж. Нашли этот блиндаж и поразили его точным огнём", — цитирует корреспондент бойца с позывным Суетолог.
Ранее сообщалось, что российские войска при поддержке артиллеристов наступают под Горловкой.
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В случае масштабного наступления российской армии Зеленский столкнётся с двумя большими проблемами.