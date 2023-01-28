Колонна техники националистов сожжена огнём российской армии в зоне спецоперации у Кременной.

Об этом сообщают военные корреспонденты издания "Русская Весна".

Артиллерия армии России уничтожила колонну автомобильного транспорта бандеровцев в районе населённого пункта Невское в Кременском районе Луганской Народной Республики.

"Беспилотник ведёт корректировку огня и фиксирует поражение", — комментирует видеоролик с работой российских подразделений издание.

Ранее сообщалось, что под Артёмовском уничтожаются личные резервы президента Украины из президентской бригады.

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