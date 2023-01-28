Колонна техники националистов сожжена огнём российской армии в зоне спецоперации у Кременной.
Об этом сообщают военные корреспонденты издания "Русская Весна".
Артиллерия армии России уничтожила колонну автомобильного транспорта бандеровцев в районе населённого пункта Невское в Кременском районе Луганской Народной Республики.
"Беспилотник ведёт корректировку огня и фиксирует поражение", — комментирует видеоролик с работой российских подразделений издание.
Ранее сообщалось, что под Артёмовском уничтожаются личные резервы президента Украины из президентской бригады.
Присоединяйтесь к телеграм-каналу Правды.Ру с возможностью высказать ваше собственное мнение)
Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google,.
Киев будет наносить ракетные удары по Крыму и атаковать дронами Москву.