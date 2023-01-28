Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости
Зеленский заявил, что Украине жизненно необходимы баллистические ракеты ATACMS
Чат-бот ChatGPT за 30 секунд написал статью по маркетингу вместо журналиста
Экс-разведчик ВС США Скотт Риттер: Украина будет повержена к концу лета 2023 года
Родственники теробороновцев из Полтавы просят Киев вернуть бойцов с передовой для оказания медпомощи
Рожин: ситуация для ВСУ в Артёмовске ухудшается к северу от города
RT: на Запорожском направлении идёт наступление РФ, работают российские танкисты
В Сети расходится видео от 2015 года с пророчеством Доренко о конфликте на Украине
Подполковник ВС США Дэвис заявил, что президент РФ Путин загнал Байдена и Зеленского в тупик на Украине
Кадыров ответил украинскому нацисту, пригрозившему ударом ракет по Грозному

Сивков: войска ВС России готовят два огромных котла для ВС Украины в Донбассе

Силовые структуры

Военный эксперт Константин Сивков заявил, что в зоне проведения спецоперации на Украине наблюдается две точки наступления. Для противника в Донбассе ВС России готовят два котла, в котором ВСУ будут уничтожены.

Сивков: войска ВС России готовят два огромных котла для ВС Украины в Донбассе

Он отметил, что после взятия Опытного и Соледара российские войска держат курс на Артёмовск, а далее — на оперативный простор.

"После взятия Артёмовска до Краматорска и Славянска укрепрайонов нет. То есть, атакуя противника в лоб, мы прорвали две полосы обороны и рассекли её на две части — северную и южную. Логика военных действий предполагает, что одну из этих частей, или обе сразу, нужно окружать и уничтожать", — сказал Сивков в эфире программы "Точка зрения".

Сивков сообщил, что прорыв российской армии намечается на юге, а это обернётся для противника полным разгромом.

Присоединяйтесь к телеграм-каналу Правды.Ру с возможностью высказать ваше собственное мнение)

Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google,.

Автор Инна Винникова
Инна Винникова — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Александр Артамонов
Александр Артамонов — военный обозреватель, редактор французской версии, ведущий обзоров «Контрольный выстрел» — на канале медиахолдинга «Правда.Ру» *
Популярное
Царёв: ВСУ могут накрыть ракетами весь российский юг

Киев будет наносить ракетные удары по Крыму и атаковать дронами Москву.

Царёв: ВСУ могут накрыть ракетами весь российский юг
Британский полковник Кемп: после российского удара Зеленский окажется между двух огней
Британский полковник Кемп: после российского удара Зеленский окажется между двух огней
В Сети появилось видео первой танковой дуэли между Т-80БВ и Abrams
Глава МИД ФРГ Бербок заявила, что думает о войне Германии с Россией
Знак зодиака 28 января: знаменитые Водолеи Соломон Соловьев Западные танки могут быть источником радиации Андрей Николаев Брат рейхсмаршала авиации Геринга пополнил Список Шиндлера Сергей Лебедев
РИА Новости: вторая Украина — НАТО открывает новый фронт против России в Молдавии
Комбат Ходаковский назвал "Куликовым полем" боевые действия за Угледар
Медведев назвал главу МИД ФРГ Бербок дурой за слова о войне Германии с Россией
Медведев назвал главу МИД ФРГ Бербок дурой за слова о войне Германии с Россией
Последние материалы
Экс-разведчик ВС США Скотт Риттер: Украина будет повержена к концу лета 2023 года
Родственники теробороновцев из Полтавы просят Киев вернуть бойцов с передовой для оказания медпомощи
Рожин: ситуация для ВСУ в Артёмовске ухудшается к северу от города
RT: на Запорожском направлении идёт наступление РФ, работают российские танкисты
В Сети расходится видео от 2015 года с пророчеством Доренко о конфликте на Украине
Подполковник ВС США Дэвис заявил, что президент РФ Путин загнал Байдена и Зеленского в тупик на Украине
Кадыров ответил украинскому нацисту, пригрозившему ударом ракет по Грозному
Пушков заявил, что страны НАТО движутся к прямому военному конфликту с РФ
Депутат Добриндт призвал главу МИД ФРГ Бербок срочно исправить своё заявление о войне с РФ
Российские войска при поддержке артиллеристов наступают под Горловкой
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Copyright © 1999-2023, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Сетевое издание "Правда.Ру" эл № ФС77-72263 от 01 февраля 2018 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: Горшенин Вадим Валерьевич.
Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.
Телефон: +7 (499) 641-41-69
Адрес, e-mail редакции, 105066, Россия, Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, [email protected]

*Meta Platforms признана экстремистской организацией, её деятельность в России запрещена, а также принадлежащие ей социальные сети Facebook и Instagram так же запрещены в России. Экстремистские и террористические организации, запрещенные в РФ: «АУЕ», «Правый сектор», «Украинская повстанческая армия», «ИГИЛ» (ИГ, Исламское государство), «Аль-Каида», «УНА-УНСО», «Меджлис крымско-татарского народа», «Свидетели Иеговы»... Полный перечень организаций, находящихся под судебным запретом в России, находится на сайте Минюста РФ

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников