Сивков: войска ВС России готовят два огромных котла для ВС Украины в Донбассе

Военный эксперт Константин Сивков заявил, что в зоне проведения спецоперации на Украине наблюдается две точки наступления. Для противника в Донбассе ВС России готовят два котла, в котором ВСУ будут уничтожены.

Он отметил, что после взятия Опытного и Соледара российские войска держат курс на Артёмовск, а далее — на оперативный простор.

"После взятия Артёмовска до Краматорска и Славянска укрепрайонов нет. То есть, атакуя противника в лоб, мы прорвали две полосы обороны и рассекли её на две части — северную и южную. Логика военных действий предполагает, что одну из этих частей, или обе сразу, нужно окружать и уничтожать", — сказал Сивков в эфире программы "Точка зрения".

Сивков сообщил, что прорыв российской армии намечается на юге, а это обернётся для противника полным разгромом.