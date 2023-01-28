Военный эксперт Константин Сивков заявил, что в зоне проведения спецоперации на Украине наблюдается две точки наступления. Для противника в Донбассе ВС России готовят два котла, в котором ВСУ будут уничтожены.
Он отметил, что после взятия Опытного и Соледара российские войска держат курс на Артёмовск, а далее — на оперативный простор.
"После взятия Артёмовска до Краматорска и Славянска укрепрайонов нет. То есть, атакуя противника в лоб, мы прорвали две полосы обороны и рассекли её на две части — северную и южную. Логика военных действий предполагает, что одну из этих частей, или обе сразу, нужно окружать и уничтожать", — сказал Сивков в эфире программы "Точка зрения".
Сивков сообщил, что прорыв российской армии намечается на юге, а это обернётся для противника полным разгромом.
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