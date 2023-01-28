"Страна.ua": родственники теробороновцев из Полтавы просят Киев вернуть бойцов с передовой

116-я бригада территориальной обороны из Полтавы понесла серьёзные потери в Соледаре. Родственницы бойцов записали обращение к киевским властям на видео, в котором просят вернуть солдат на место дислокации, чтобы оказать медицинскую помощь.

"Обращение к властям записали родственники бойцов бригады. Они утверждают, что часть батальонов бригады разбита под Соледаром, понесли большие потери, там не осталась ни одного офицера в строю, нет необходимого оружия и командования. Призывают вернуть бойцов на место дислокации и оказать медицинскую помощь", — пишет "Страна.ua".

Женщины сообщают, что бойцы контужены и ранены. Их не госпитализируют, не говоря уже об обеспечении едой, водой и одеждой.