Ходаковский заявил о сложностях ВС РФ при штурме занятых ВСУ городов

Командир батальона "Восток" Александр Ходаковский рассказал о том, какие сложности возникают у российских бойцов при штурме занятых ВСУ городов. Об этом он написал в своём Telegram-канале.

Эксперт отметил, что для подавления вражеских сил даже в маленьких населённых пунктах нужны тысячи реактивных снарядов. Самым сложным бывает занятие высотных зданий, за которыми противник следит с помощью дронов.

"Здания — это мёртвые зоны. Здания — это множество огневых точек. Здания в городе — это укрытия, которые не берёт сверху ни миномёт, ни снаряд, если сидеть не на верхнем этаже", — отметил комбат.

При снабжении боевых групп возникают сложности, особенно если они блокированы военными ВСУ.

Ходаковский советует критически относиться к заявлениям о том, что взятие под контроль какого-либо населённого пункта открывает дорогу на Киев, особенно в ситуации ограниченности боеприпасов.

"Поэтому всё так непросто с городами и городками, особенно в нашем нынешнем положении. Не ждите от наших парней чудес", — подытожил он свой пост.

Ранее командир заявил о попытках ВСУ сопротивляться наступлению войск ВС РФ на Угледар.