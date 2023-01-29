Командир батальона "Восток" Александр Ходаковский рассказал о том, какие сложности возникают у российских бойцов при штурме занятых ВСУ городов. Об этом он написал в своём Telegram-канале.
Эксперт отметил, что для подавления вражеских сил даже в маленьких населённых пунктах нужны тысячи реактивных снарядов. Самым сложным бывает занятие высотных зданий, за которыми противник следит с помощью дронов.
"Здания — это мёртвые зоны. Здания — это множество огневых точек. Здания в городе — это укрытия, которые не берёт сверху ни миномёт, ни снаряд, если сидеть не на верхнем этаже", — отметил комбат.
При снабжении боевых групп возникают сложности, особенно если они блокированы военными ВСУ.
Ходаковский советует критически относиться к заявлениям о том, что взятие под контроль какого-либо населённого пункта открывает дорогу на Киев, особенно в ситуации ограниченности боеприпасов.
"Поэтому всё так непросто с городами и городками, особенно в нашем нынешнем положении. Не ждите от наших парней чудес", — подытожил он свой пост.
Ранее командир заявил о попытках ВСУ сопротивляться наступлению войск ВС РФ на Угледар.
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