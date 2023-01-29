ВСУ в Артёмовске уродуют тела убитых наёмников, чтобы скрыть их национальность

Российские военные уже зашли на окраины Артёмовска (Бахмута) и обнаружили на одной из улиц страшную находку — обезглавленные тела иностранных наёмников. Видео и фото распространяются в Telegram-каналах.

Выяснилось, что боевики вооружённых сил Украины (ВСУ) отрезают головы и кисти рук погибшим наёмникам, чтобы скрыть их количество и национальность.

При этом анализ информации с телефонов убитых позволяет предположить, что они приехали на Украину из Польши и Израиля.

Ранее сегодня на странице "Иностранного легиона" в соцсети появилось сообщение о том, что подразделения ВСУ получили приказ выходить из Артёмовска.