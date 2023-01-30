Бойцы РФ поразили боекомплект ВСУ из самого мощного в мире самоходного миномёта "Тюльпан"

Российские военные, представляющие первую Славянскую бригаду, поразили боекомплект Вооружённых сил Украины (ВСУ) в укреплённом районе на Донецком направлении спецоперации.

Как сообщает РИА Новости, бойцы РФ применили против ВСУ самый мощный в мире самоходный миномёт 2С4 "Тюльпан". Отмечается, что перед поражением цели были определены координаты расположения украинских войск.

По данным агентства, российские военнослужащие с помощью 240-миллиметрового снаряда пробили перекрытия и подорвали боекомплект ВСУ.

Ранее полковник Сергей Хатылев заявил, что ВС РФ активно используют самоходные миномёты "Тюльпан" в зоне проведения спецоперации, ведь это оборудование позволяет пробивать бреши в укреплённой обороне украинской армии.