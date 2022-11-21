Полковник Хатылев рассказал об эффективности "Тюльпанов" против укрепрайонов ВСУ

Полковник Сергей Хатылев заявил, что самоходные миномёты "Тюльпан" — одно из самых эффективных орудий в зоне спецоперации, поскольку способно пробивать бреши в укреплённой обороне Вооружённых сил Украины.

По словам военного эксперта, ВСУ успели создать крепкие оборонительные рубежи в ЛНР, ДНР, Запорожской и Херсонской областях. Однако российской армии удалось подобрать "ключ к замку", и им стал миномёт "Тюльпан". Благодаря этому орудию, имеющему большую разрушительную мощь, ВС РФ пробивают бреши в укрепрайонах противника.

"Минометы… накрывают технику, живую силу, верхние перекрытия укреплений, вертикально стоящие стены. Когда мина атакует неподвижный объект, она может поразить его, поэтому эффективность орудия очень высокая", — сообщил Хатылев.

Он рассказал, что "Тюльпаны" идеально подходят для нанесения непоправимых повреждений всем видам сооружений. Обычно при использовании артиллерии российские солдаты делают несколько выстрелов, после чего меняют позицию, чтобы не попасть под ответный огонь. С "Тюльпанами" ситуация обстоит иначе: они позволяют нанести удар такой мощи, что после этого "стрелять в ответ будет некому", подчеркнул полковник.