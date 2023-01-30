Рогов: ракета украинского комплекса ПВО С-300 попала в жилой дом в Харькове

В ночь на 30 января ракета украинской ПВО комплекса С-300 попала в жилой дом в Харькове. Об этом сообщил в своём Telegram-канале член главного совета военно-гражданской администрации Запорожской области Владимир Рогов.

Он также поделился видео и фото очевидцев, снятым самими пострадавшими.

"Криворукие ПВОшники ВСУ продолжают кошмарить мирных жителей своими преступными действиями, приводя всё к новым жертвам. Работа ПВО ВСУ представляет собой наибольшую смертельную опасность для мирных жителей", — написал политик.

Пока о масштабах разрушений, количестве погибших и раненых ничего не сообщается.

Напомним, это уже не первый случай, когда ракеты украинской ПВО попадают по жилым домам. Ранее подобное происходило в Киеве и Днепропетровске.