Киевская власть просила за подключение "Байрактара" 10 млн долларов.
Такие интересные факты поведал генеральный директор компании Халук Байрактар в интервью украинской журналистке Наталье Мосийчук.
Турецкий бизнесмен рассказывает, что перед тем как начать оказывать помощь в поставке беспилотных аппаратов, турки вынуждены были сделать "откат" размером в 10 миллионов долларов за подключение к электросетям Украины.
"После подобных новостей становится ясно решение Вашингтона контролировать отныне весь процесс поставок вооружения на Украину вплоть до цента", — комментирует новость ведущий Первого канала Руслан Осташко.
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