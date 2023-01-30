Киев просил "откат" за подключение "Байрактара" 10 миллионов долларов

Киевская власть просила за подключение "Байрактара" 10 млн долларов.

Такие интересные факты поведал генеральный директор компании Халук Байрактар в интервью украинской журналистке Наталье Мосийчук.

Турецкий бизнесмен рассказывает, что перед тем как начать оказывать помощь в поставке беспилотных аппаратов, турки вынуждены были сделать "откат" размером в 10 миллионов долларов за подключение к электросетям Украины.

"После подобных новостей становится ясно решение Вашингтона контролировать отныне весь процесс поставок вооружения на Украину вплоть до цента", — комментирует новость ведущий Первого канала Руслан Осташко.