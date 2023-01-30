Иран грозит Киеву последствиями, рассматривая Украину в качестве виновника атаки на Исфахан

Тегеран грозит Украине ужасающими последствиями, рассматривая киевский режим как потенциального виновника атаки на иранский Исфахан.

Об этом сообщает Telegram-канал телеведущего и журналиста Руслана Осташко.

Высокопоставленный источник из Ирана сообщил в интервью, что в числе потенциальных виновников ударов дронами фигурирует и Украина.

Ранее МИД Ирана потребовал от Украины дать официальное объяснение по поводу заявления Михаила Подоляка.

После атаки "неизвестных" БПЛА советник Офиса президента Украины написал, что "Киев вас предупреждал!".

Тегеран уточнил, что если киевская власть не сможет разъяснить смысл этих слов, то это "приведёт к самым ужасающим последствиям". Как для Украины, так и для Израиля, который который является главным подозреваемым.