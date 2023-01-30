Львов вовсю готовится к "переезду" в Европу

Пока ещё украинский Львов готовится к "переезду" в Европу.

Об этом сообщает Telegram-канал телеведущего и журналиста Руслана Осташко.

Некоторые сайты объявлений уже публикуют предложения аренды квартир с характерным уточнением: "в случае перехода территорий города в юрисдикцию другого государства арендатор обязан выполнить свои обязательства в полном объёме согласно действующему договору аренды".

Ведущий Первого канала отметил, что ранее такая же приписка появилялась в договорах на выдачу кредита гражданам Украины.

"Уникальная возможность за один день переехать в Европу, не выходя из квартиры!" — подытожил Осташко.