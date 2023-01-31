Марочко: боевики ВСУ подорвались на собственных минах в районе Кременной

Внедорожник с боевиками украинской армии наехал на противотанковую мину, которую установили сами ВСУ в районе Кременной в ЛНР, и подорвался. Об этом сообщил подполковник в отставке Андрей Марочко.

"В районе населённого пункта Кременная украинские боевики подорвались на собственных минных заграждениях", — указал он со ссылкой на собственные источники.

Военный эксперт подчеркнул, что из-за плохой погоды украинские солдаты были вынуждены искать альтернативные пути проезда между своими позициями, где и произошёл подрыв. В результате наезда на снаряд два боевика ВСУ погибли, трое получили ранения, отметил Марочко в беседе с РИА Новости.