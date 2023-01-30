Танкист ВС РФ с позывным "Арцах" рассказал об атаках ВСУ в зоне спецоперации на Украине

Боевики украинской армии во время своих атак не жалеют ни военную технику, ни личный состав, подъезжая как можно ближе к российским боевым машинам. Об этом заявил командир танкового подразделения с позывным "Арцах".

В отличие от противника, российские солдаты заботятся о своих сослуживцах. На первом месте всегда стоит жизнь человека, только потом идёт сохранность вооружения и секретных документов, подчеркнул командир.

"Танки — это техника, её можно заменить, а человеческую жизнь не вернуть", — пояснил "Арцах" в беседе с РИА Новости.

ВСУ ведут боевые действия "однотипно и нагло", а российские военные вынуждены делать так, чтобы запутать противника, отметил военнослужащий.