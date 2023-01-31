Для войны с Китаем американская армия подготовлена недостаточно, уверен американский генерал в отставке Джек Кин.
"Мы готовы не так, как следовало бы. У нас нет эффективного военного сдерживания в регионе. У Китая больше кораблей, больше самолётов и больше ракет, чем у США", — заявил офицер в эфире телеканала Fox Business.
По мнению генерала, "как следует" не готов к конфликту с Пекином также и Тайвань.
Ранее сообщалось, что генерал ВВС США Майк Минихан разослал подчинённым служебную записку, в которой предположил, что Америка будет через два года воевать с КНР.
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