Американский генерал Кин: армия США плохо подготовлена для войны с Китаем

Для войны с Китаем американская армия подготовлена недостаточно, уверен американский генерал в отставке Джек Кин.

"Мы готовы не так, как следовало бы. У нас нет эффективного военного сдерживания в регионе. У Китая больше кораблей, больше самолётов и больше ракет, чем у США", — заявил офицер в эфире телеканала Fox Business.

По мнению генерала, "как следует" не готов к конфликту с Пекином также и Тайвань.

Ранее сообщалось, что генерал ВВС США Майк Минихан разослал подчинённым служебную записку, в которой предположил, что Америка будет через два года воевать с КНР.