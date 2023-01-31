Украинские военные возвели новый оборонительный рубеж в пригородах Запорожья после потери населённого пункта Каменское, следует из заявления представителя администрации Запорожской области Владимира Рогова.
В интервью ТАСС он отметил, что Вооружённые силы РФ продолжают развивать успешные наступательные действия на линии соприкосновения в Запорожской области. По его словам, Гуляйполе и Орехов остаются опорными стратегическими пунктами украинских войск на пути к Запорожью.
"Каменское сегодня уже не под контролем боевиков ВСУ", — указал чиновник.
Кроме того, он подчеркнул: украинским националистам пришлось переместиться на Плавни и в Степногорск, а также создать оборонительный эшелон в ближайших пригородах Запорожья, таких как Камышеваха, Балабино и Кушугум.
Ранее Рогов сообщил, что российские подразделения закрепились на отбитых у ВСУ территориях в Запорожской области.
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