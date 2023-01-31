МК: Литовкин назвал армию Украины одной из сильнейших в Европе

Военный эксперт, полковник в отставке Виктор Литовкин заявил, что до Минских соглашений Вооружённые силы Украины находились в запущенном состоянии, а сейчас с помощью Запада превратились в одну из сильнейших армий Европы.

По словам эксперта, договорённости в Минске стали "подарком судьбы" для Киева. С их помощью Украине удалось оттянуть время и получить годы передышки. За восемь лет на Украине были построены мощные укрепления, которые теперь являются серьёзной преградой для российских войск в ДНР, ЛНР и Запорожской области. С 2014 года Запад поставлял ВСУ военную технику, обучал украинских солдат и консультировал военачальников, отметил Литовкин

"Так что украинская армия действительно здорово подготовилась. Факты свидетельствуют о том, что сегодня она является одной из сильнейших в Европе", — сказал эксперт в беседе с "МК".

Ранее бывший канцлер Германии Ангела Меркель призналась в интервью изданию Die Zeit, что Запад инициировал создание Минских соглашений, чтобы дать Украине время на усиление армии. Её слова подтвердил бывший президент Франции Франсуа Олланд.