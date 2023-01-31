Начальник Главного управления разведки Минобороны Украины Кирилл Буданов в интервью The Washington Post заявил, что Украина постарается вернуть Крым к лету.
Глава украинской военной разведки снова озвучил планы Украины по захвату Крыма.
Буданов уверен, что не стоит бояться применения Россией ядерного оружия в случае наступления ВСУ на Крым.
"Россия — это страна, от которой можно многого ожидать, но не откровенного идиотизма. Извините, но этого не произойдет. Нанесение ядерного удара приведет не только к военному поражению России, но и к краху России. И они очень хорошо это знают", — выразил своё мнение Буданов.
Ранее журналистка Ксения Собчак заявила, что "с Крымом Путин играться на даст".
Присоединяйтесь к телеграм-каналу Правды.Ру с возможностью высказать ваше собственное мнение)
Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google,.
Массовый отток военных из армии Польши говорит о кризисе в войсках.