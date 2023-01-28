Ксения Собчак считает, что планы Украины запастись ракетами и авиацией для ударов по Крыму вызовут ответные шаги со стороны Владимира Путина.
Журналистка уверена, что данное решение опрометчиво.
"Авиация и дальнобойные ракеты с прицелом на Крым? Зря, зря, чрезвычайно зря", — написала Ксения в своём микроблоге под новостью о том, что Украина ведёт переговоры по поставкам ВСУ ракет и авиации для ударов по Крыму.
Собчак напомнила, как президент России отреагировал на заявление Владимир Зеленского про размещение ядерного оружия.
"Ну как бы эти слова были приняты к сведению. С Крымом Путин играться на даст. Стоит только вспомнить, как он ответил на взрыв на Крымском мосту", — выразила своё мнение журналитска.
Присоединяйтесь к телеграм-каналу Правды.Ру с возможностью высказать ваше собственное мнение)
Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google,.
Киев будет наносить ракетные удары по Крыму и атаковать дронами Москву.