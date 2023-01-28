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Собчак о планах Украины ударить ракетами по Крыму: "С Крымом Путин играться на даст"

Силовые структуры

Ксения Собчак считает, что планы Украины запастись ракетами и авиацией для ударов по Крыму вызовут ответные шаги со стороны Владимира Путина.

Собчак о планах Украины ударить ракетами по Крыму: "С Крымом Путин играться на даст"

Журналистка уверена, что данное решение опрометчиво.

"Авиация и дальнобойные ракеты с прицелом на Крым? Зря, зря, чрезвычайно зря", — написала Ксения в своём микроблоге под новостью о том, что Украина ведёт переговоры по поставкам ВСУ ракет и авиации для ударов по Крыму.

Собчак напомнила, как президент России отреагировал на заявление Владимир Зеленского про размещение ядерного оружия.

"Ну как бы эти слова были приняты к сведению. С Крымом Путин играться на даст. Стоит только вспомнить, как он ответил на взрыв на Крымском мосту", — выразила своё мнение журналитска.

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Автор Елена Былкина
Елена Былкина — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Александр Артамонов
Александр Артамонов — военный обозреватель, редактор французской версии, ведущий обзоров «Контрольный выстрел» — на канале медиахолдинга «Правда.Ру» *
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