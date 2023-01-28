Собчак о планах Украины ударить ракетами по Крыму: "С Крымом Путин играться на даст"

Ксения Собчак считает, что планы Украины запастись ракетами и авиацией для ударов по Крыму вызовут ответные шаги со стороны Владимира Путина.

Журналистка уверена, что данное решение опрометчиво.

"Авиация и дальнобойные ракеты с прицелом на Крым? Зря, зря, чрезвычайно зря", — написала Ксения в своём микроблоге под новостью о том, что Украина ведёт переговоры по поставкам ВСУ ракет и авиации для ударов по Крыму.

Собчак напомнила, как президент России отреагировал на заявление Владимир Зеленского про размещение ядерного оружия.

"Ну как бы эти слова были приняты к сведению. С Крымом Путин играться на даст. Стоит только вспомнить, как он ответил на взрыв на Крымском мосту", — выразила своё мнение журналитска.