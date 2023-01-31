Череватый: контрнаступление ВСУ на Лиманском направлении приостановилось из-за погоды

Контрнаступление украинской армии на Лиманском направлении приостановилось, потому что погодные условия и ресурсы пока ему не способствуют. Об этом заявил спикер Восточной группировки войск ВСУ Сергей Череватый в эфире телемарафона.

"Мы действуем так, как приписывает адекватная современная военная наука. Когда у нас были эти возможности, мы продвигались — погодные условия, резервы", — отметил он.

Череватый подчеркнул, что наступление зависит не только от ресурсов, но и от погоды. Для контрнаступательных манёвров ВСУ необходимо собрать "мощный кулак", который будет состоять из военной помощи от западных стран.