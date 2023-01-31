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Череватый: контрнаступление ВСУ на Лиманском направлении приостановилось из-за погоды

Силовые структуры

Контрнаступление украинской армии на Лиманском направлении приостановилось, потому что погодные условия и ресурсы пока ему не способствуют. Об этом заявил спикер Восточной группировки войск ВСУ Сергей Череватый в эфире телемарафона.

Череватый: контрнаступление ВСУ на Лиманском направлении приостановилось из-за погоды

"Мы действуем так, как приписывает адекватная современная военная наука. Когда у нас были эти возможности, мы продвигались — погодные условия, резервы", — отметил он.

Череватый подчеркнул, что наступление зависит не только от ресурсов, но и от погоды. Для контрнаступательных манёвров ВСУ необходимо собрать "мощный кулак", который будет состоять из военной помощи от западных стран.

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Автор Мария Карева
Мария Карева — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Александр Артамонов
Александр Артамонов — военный обозреватель, редактор французской версии, ведущий обзоров «Контрольный выстрел» — на канале медиахолдинга «Правда.Ру» *
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