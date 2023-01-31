Марочко заявил о сложном выборе Киева: оставить Артёмовск или Часов Яр

Судьба Артёмовска уже решена. Однако руководство киевского режима продолжает оказывать сопротивление. На данный момент боевики ВСУ оказались перед выбором: оставить Артёмовск или Часов Яр. Об этом заявил военный эксперт, подполковник ЛНР в отставке Андрей Марочко.

Командование украинской армии может начать перебрасывать дополнительные подразделения из населённого пункта в город, но в таком случае Часов Яр быстро перейдёт под контроль ВС РФ. Однако если в Артёмовск не направить резервы, то ВСУ потеряют и его, отметил Марочко.

"Нужно учитывать, что украинским войскам нужен людской ресурс и в Артёмовске, и в Часовом Яре, поэтому у них сейчас дилемма: либо всё-таки оставить Артёмовск, либо подбрасывать всё больше сил в данный населённый пункт, но тем самым обескровливая Часов Яр. Так что довольно невыгодная ситуация у украинского командования", — объяснил эксперт в эфире телеканала "Россия 24".