Нарышкин: Запад нарастил поставки ударных наступательных вооружений на Украину

Западные страны стали поставлять Киеву всё больше техники, предназначенной для наступательных действий, следует из заявления директора Службы внешней разведки (СВР) Сергея Нарышкина.

По его словам, такую ситуацию можно объяснить желанием Вашингтона и его партнёров сражаться с российской армией до последнего украинца.

"Мы, конечно, констатируем расширение и объёмов, и номенклатуры поставляемой марионеточному киевскому режиму военной техники, в том числе и ударных наступательных вооружений", — отметил Нарышкин в беседе с РИА Новости.

Ранее стало известно, что американские власти утвердили новый пакет военной помощи для Украины на сумму 2,2 миллиарда долларов. Как подчёркивает Reuters, в рамках очередного транша США впервые предоставят Киеву ракеты большой дальности. По данным агентства, ВСУ также получат от Запада боеприпасы, оборудование для систем противовоздушной обороны и переносные противотанковые ракетные комплексы Javelin.