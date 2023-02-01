Появление у ВСУ немецких танков Leopard не изменит расклад сил в зоне СВО, заявили в госкорпорации "Ростех". Российская армия обладает средствами поражения тяжело бронированных машин.
Хорошая защита немецких "Леопардов" не является преградой для противотанковых комплексов (ПТРК) "Корнет", авиационных ракет "Вихрь" и "Атака", а также 125-мм снарядов "Манго".
"Leopard 2 — современная и хорошо защищенная машина, но назвать ее неубиваемой нельзя", — пояснил представитель "Ростеха" в интервью агентству ТАСС.
Решающим фактором, по словам специалиста, является отсутствие у танков Leopard динамической защиты, что делает их сравнительно лёгкими целями даже для устаревших российских ПТРК.
Ранее военкор показал видео уничтожения украинского БМП противотанковой ракетой под Донецком.
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