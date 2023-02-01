Ростех: у ВС РФ есть три эффективных козыря против танков Leopard — "Корнет", "Вихрь" и "Атака"

Появление у ВСУ немецких танков Leopard не изменит расклад сил в зоне СВО, заявили в госкорпорации "Ростех". Российская армия обладает средствами поражения тяжело бронированных машин.

Хорошая защита немецких "Леопардов" не является преградой для противотанковых комплексов (ПТРК) "Корнет", авиационных ракет "Вихрь" и "Атака", а также 125-мм снарядов "Манго".

"Leopard 2 — современная и хорошо защищенная машина, но назвать ее неубиваемой нельзя", — пояснил представитель "Ростеха" в интервью агентству ТАСС.

Решающим фактором, по словам специалиста, является отсутствие у танков Leopard динамической защиты, что делает их сравнительно лёгкими целями даже для устаревших российских ПТРК.

Ранее военкор показал видео уничтожения украинского БМП противотанковой ракетой под Донецком.