Донецкий военкор Андрей Руденко опубликовал видео, записанное бойцами ВС РФ на передовой под Донецком. Ролик показывает взрыв украинского БМП после пропадания противотанковой ракеты.
"ПТУР (противотанковая управляемая ракета. — Прим. ред.) очень эффективное средство порождения для бронетехники врага", — отметил репортёр под публикацией.
Судя по показанным кадрам, боевая машина пехоты ВСУ перевозила боеприпасы, так как вслед за первым взрывом от попадания ракеты раздался второй, более мощный. Можно с уверенностью предположить, что на борту БМП произошла детонация боекомплекта.
"Пришел, увидел, победил. И только так!", — резюмировал военкор.
Ранее стало известно, что Вашингтон согласился передать украинской армии ракеты большей дальности.
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