Военкор Руденко показал уничтожение вражеского БМП противотанковой ракетой под Донецком

Донецкий военкор Андрей Руденко опубликовал видео, записанное бойцами ВС РФ на передовой под Донецком. Ролик показывает взрыв украинского БМП после пропадания противотанковой ракеты.

"ПТУР (противотанковая управляемая ракета. — Прим. ред.) очень эффективное средство порождения для бронетехники врага", — отметил репортёр под публикацией.

Судя по показанным кадрам, боевая машина пехоты ВСУ перевозила боеприпасы, так как вслед за первым взрывом от попадания ракеты раздался второй, более мощный. Можно с уверенностью предположить, что на борту БМП произошла детонация боекомплекта.

"Пришел, увидел, победил. И только так!", — резюмировал военкор.

Ранее стало известно, что Вашингтон согласился передать украинской армии ракеты большей дальности.