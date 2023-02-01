Украинские войска продолжают пытаться перейти в наступление на линии Сватово — Кременная. По данным военного корреспондента Германа Куликовского, за неделю ВСУ потеряли несколько сотен человек в ходе боевых действий в регионе.
"Данный факт весьма беспокоит украинское командование, которое на полном серьёзе опасалось, что мы сможем подловить их на контратаке и зайти "на плечах". Поэтому хохол заблаговременно перекинул подкрепления на свои оборонительные рубежи", — отметил он в своём Telegram-канале "Старше Эдды".
Военкор подчеркнул, что солдаты ВС РФ придерживаются воинской этики и не открывают огонь по похоронным командам киевского режима.
Сейчас ВСУ пытаются восстановить свою боеспособность и наладить отношения в личном составе, поскольку поиски виновного в провальных атаках повлекли за собой ряд противоречий среди военнослужащих, отметил Куликовский.
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